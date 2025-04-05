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Происшествия

Плита технического этажа обрушилась в доме на улице Новосёлов в Рязани

Алексей Самохин

В Рязани в доме № 40, корпус 1 по улице Новосёлов, обрушилась плита покрытия технического этажа. Об этом стало известно из распоряжения городской администрации, опубликованном на сайте мэрии.

Рухнувшая плита повредила лоджии двух квартир в жилом доме. Из-за случившегося с 11 утра 2 апреля введён режим повышенной готовности для звена РСЧС. Распоряжение поможет оперативно ликвидировать последствия обрушения.

Эксперты проведут обследование технического состояния дома, после чего будут проведены необходимые работы.

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