Плита технического этажа обрушилась в доме на улице Новосёлов в Рязани

В Рязани в доме № 40, корпус 1 по улице Новосёлов, обрушилась плита покрытия технического этажа. Об этом стало известно из распоряжения городской администрации, опубликованном на сайте мэрии.

Рухнувшая плита повредила лоджии двух квартир в жилом доме. Из-за случившегося с 11 утра 2 апреля введён режим повышенной готовности для звена РСЧС. Распоряжение поможет оперативно ликвидировать последствия обрушения.

Эксперты проведут обследование технического состояния дома, после чего будут проведены необходимые работы.