Татьяна Проводина

Племенных нетелей из Венгрии привезли в Рязанский район

Food фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Племенных нетелей из Венгрии 26 июля привезли в Рязанский район.

Накануне животных приняли и поставили на карантин специалисты ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора и сотрудники ветеринарной службы Рязанской области. Всего в регион привезли 406 голов племенных нетелей из Венгрии. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Животные прибыли автотранспортом по разрешению Россельхознадзора на ООО «Авангард». За ними закрепили отдельный обслуживающий персонал. Карантин для племенных нетелей продлится 30 дней, в течение которых животных обследуют на инфекционные заболевания в соответствии с ветеринарными правилами.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7