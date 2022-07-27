Племенных нетелей из Венгрии привезли в Рязанский район

Племенных нетелей из Венгрии 26 июля привезли в Рязанский район.

Накануне животных приняли и поставили на карантин специалисты ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора и сотрудники ветеринарной службы Рязанской области. Всего в регион привезли 406 голов племенных нетелей из Венгрии. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Животные прибыли автотранспортом по разрешению Россельхознадзора на ООО «Авангард». За ними закрепили отдельный обслуживающий персонал. Карантин для племенных нетелей продлится 30 дней, в течение которых животных обследуют на инфекционные заболевания в соответствии с ветеринарными правилами.