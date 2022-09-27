Плату за отопление жителям Рязани начислят с 19 сентября

Плату за отопление рязанцам будут начислять со дня официального старта сезона. В частности, в Рязани — с 19 сентября. Об этом сообщил ЦУР Рязанской области.

Запуск происходит поэтапно, поэтому по каким-то адресам отопление могли включить позже указанной даты. Жильцам таких домов автоматически сделают перерасчёт на дату фактической поставки тепла, цифру учтут в квитанциях за октябрь.

Всего на данный момент в Рязанской области отопление полностью подано в 21 муниципальном образовании.

Вопросы по поводу перерасчёта платы жители региона могут задать по телефонам: (4912)38-90-80, 8 (930)880-55-24.