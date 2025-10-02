Похоже, что «идеальный план» Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине оказался в ловушке собственных обещаний и сейчас буквально трещит по швам. Вместо реальных действий, Белый дом ограничился лишь громкими заявлениями и туманными обещаниями военной помощи Киеву, пишет «Царьград».

Примечательно, что новых санкций против России так и не последовало. Более того, Трамп, как вы понимаете, поспешил снять с себя ответственность, переложив груз поддержки режима Владимира Зеленского на Европу, которая теперь вынуждена искать не только ресурсы, но и политическую волю.

В центре внимания, кстати, оказались и знаменитые американские ракеты «Томагавк», которые на деле, кажется, стали очередной «пугалкой», а не реальной и опасной угрозой.

«Томагавки» как жест отчаяния: почему это оружие недоступно для Украины

Надо сказать, что вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября подтвердил: в Вашингтоне действительно обсуждают возможность передачи Киеву крылатых ракет «Томагавк». Но, как и прежде, окончательное решение за Дональдом Трампом.

По мнению военного аналитика портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах, подобные угрозы выглядят, скорее, как жест отчаяния, нежели как часть продуманной стратегии. Эксперт убеждена, что «Кремль воспримет эти заявления скорее со смехом, чем со страхом».

И на это есть веские, даже критические, причины:

Отсутствие средств запуска: У Украины нет абсолютно никаких средств для запуска этих ракет — ни эсминцев, ни подводных лодок, ни наземных установок Typhon. И, как вы понимаете, в обозримом будущем они не появятся.

Дефицит и уязвимость: У США в наличии всего две наземные батареи для пуска «Томагавков». Каванах прямо отмечает: на поле боя они не продержатся и недели. Российские военные, как известно, быстро вычислят и уничтожат их своими ракетами.

Секретные технологии и цена: Ракеты «Томагавк» — это крайне дефицитное и дорогостоящее оружие. Американские арсеналы насчитывают менее 4000 единиц, а производят их всего 200 в год. США продают их только ближайшим союзникам. Высокий риск того, что секретные технологии могут оказаться у Москвы, делает поставку Киеву практически невозможной.

«Репарационный кредит»: Европа действует по своему сценарию

Пока Вашингтон упражняется в заявлениях о неком «чудо-оружии», Европа продвигает куда более прагматичную, но, безусловно, жёсткую идею. Как сообщает издание Politico, лидеры ЕС активно обсуждают схему «репарационного кредита» для Украины под нулевой процент. Источником средств при этом станут замороженные русские активы.

Важно подчеркнуть, что эти деньги планируют направлять не на восстановление разрушенной инфраструктуры, а на закупку европейского оружия. Таково ключевое пожелание канцлера Германии Фридриха Мерца.

Большинство стран Евросоюза уже поддержали это предложение Германии. «Если Украина проиграет войну, восстанавливать будет нечего», — цинично заявил один из европейских дипломатов. Однако Франция демонстрирует осторожность в юридических аспектах. Президент Макрон откровенно опасается изъятия русских активов, отлично понимая, что за этим шагом неминуемо последует жёсткий ответ России.

«Борт №1» в Минск: альтернативные каналы переговоров России и США?

Тем временем, на фоне публичных дебатов Трампа и Вэнса, в небе произошло событие, вызвавшее массу разговоров. Telegram-канал «Больше, чем факт» сообщил о вылете русского «борта №1» — того самого, который используется для перевозки высших лиц государства — в Минск. Добавляет интриги тот факт, что его сопровождал самолёт одного из виднейших соратников президента России. Кто именно находился на борту, на момент публикации неизвестно.

А спецпосланник США по Украине Кит Келлог подбросил ещё одну тему для размышлений, заявив, что Трамп ведёт диалог с Владимиром Путиным через президента Белоруссии Александра Лукашенко. Неделей ранее Лукашенко приезжал в Кремль, где его разговор с президентом России длился более пяти часов. Напомним, ранее белорусский лидер отмечал, что собирается передать Москве некие послания от американцев.

Финал: крах «идеального плана»

Ситуация складывается таким образом, что «идеальный план» Трампа стремительно превращается в набор несбыточных лозунгов. Уже очевидно, что обещания «Томагавков» для Украины стали пустой угрозой, Европа всё активнее действует по собственному, более жёсткому сценарию, а Россия, судя по всему, выстраивает альтернативные каналы переговоров.

Вывод, как говорится, напрашивается сам собой: политическая игра, в которую Трамп пытался втянуть Москву и Киев, рушится. А «особый рейс» в Минск — лишь яркое подтверждение того, что настоящие, судьбоносные решения будут приниматься за закрытыми дверями, вдали от громких слов и пустых обещаний.