План Трампа по урегулированию конфликта на Украине вызывает вопросы

Назначение генерала Кейта Келлога специальным представителем США по вопросам Украины и России стало первым шагом Дональда Трампа в демонстрации подхода к завершению конфликта на Украине. В своём заявлении на платформе Truth Social Трамп отметил, что намерен достичь мира «посредством силы». Однако детали предлагаемого плана вызывают множество вопросов и сопротивление, пишет CNN.

В своей статье для института America First Келлогг изложил идеи урегулирования конфликта. Основная концепция заключается в достижении прекращения огня, создании демилитаризованной зоны и запуске переговоров между Киевом и Москвой. При этом США перестанут активно участвовать в конфликте, сосредоточив внимание на дипломатических и экономических инструментах. Основные тезисы плана:

Прекращение огня и замораживание линий фронта. Стороны прекращают боевые действия, а линия фронта становится новой границей, охраняемой демилитаризованной зоной. За согласие Россия может получить частичное ослабление санкций, а полное их снятие возможно только после окончательного мирного соглашения. Условия помощи Украине. Предоставление США финансовой и военной помощи Киеву будет зависеть от готовности Украины к переговорам. Оружие продолжат поставлять лишь в объёмах, достаточных для самообороны. Отложение вступления Украины в НАТО. По мнению Келлогга, членство Киева в альянсе нужно заморозить на неопределённый срок, сделав это частью гарантий безопасности. Репарации за счёт России. Средства от экспортного налога на российские энергоресурсы предполагается направлять на восстановление Украины.

Реакция и вызовы

Хотя заморозка линии фронта и прекращение огня могут выглядеть привлекательными, данный подход вызывает серьёзные сомнения:

Риски для Украины . Киев теряет поддержку в виде масштабной военной помощи и сталкивается с необходимостью отказаться от военного пути возвращения территорий.

. Киев теряет поддержку в виде масштабной военной помощи и сталкивается с необходимостью отказаться от военного пути возвращения территорий. Неоднозначность гарантий . Демилитаризованная зона потребует значительных ресурсов для охраны. Вероятно, НАТО придётся размещать свои войска вдоль линии фронта, что неизбежно вызовет вопросы о безопасности в долгосрочной перспективе.

. Демилитаризованная зона потребует значительных ресурсов для охраны. Вероятно, НАТО придётся размещать свои войска вдоль линии фронта, что неизбежно вызовет вопросы о безопасности в долгосрочной перспективе. Позиция США. Ограничение военной помощи Украине отражает приоритеты Вашингтона, связанные с потенциальными конфликтами с Китаем. Однако сокращение поддержки Киеву может ослабить позиции Запада в Европе.

Перспективы реализации

План Келлогга, несмотря на внешнюю простоту, предполагает сложный процесс, включающий согласование условий с обеими сторонами и выполнение ряда дипломатических и экономических обязательств, пишет автор статьи. Основным препятствием остаётся отсутствие доверия между Украиной и Россией, а также вероятность эскалации перед началом переговоров.

Предложение Трампа и Келлогга создаёт основу для обсуждения, но его реализация будет зависеть от множества факторов, включая внутриполитическую поддержку в США, готовность Украины к уступкам и способность международного сообщества контролировать соблюдение договорённостей.