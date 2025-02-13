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План проведения капремонта в Рязанской области выполнен только на 31,9%

Алексей Самохин

К концу 2024 года план проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Рязанской области был выполнен только на 31,9%. Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор региона Артём Бранов. 

По словам чиновника, основная причина такого показателя — срывы со стороны подрядных организаций. Также сказалось отставание по выполнению программы в предыдущие годы, когда работы переносились ежегодно. 

Ещё одна проблема — взыскание задолженностей по взносам за капитальный ремонт. 

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Ситуацию обсудили на совещании в правительстве Рязанской области. Бранов сообщил, что в регионе разработали новые нормативно-правовые акты, меняющие порядок формирования программы капитального ремонта. Будет проведено обследование состояния домов, чтобы скорректировать программу ремонта. Работы по теплоснабжению, ремонту кровель и фасадов собираются заканчивать в более ранние сроки. 

— Также будем усиливать претензионную работу с подрядчиками и должниками по уплате взносов. Продолжим настраивать работу по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе, — написал вице-губернатор. 

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