Пёс Макс помог сыграть свадьбу рязанской паре

В Рязани помог сыграть свадьбу пёс по кличке Макс. Об этом сообщает ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» на своей странице ВКонтакте.
Была организована выездная торжественная церемония для Карена и Дианы. Кольца молодожёнам на специальном автомобиле привёз их питомец по кличке Макс.
Церемонией бракосочетания, судя по опубликованному видео, остались довольны и молодожёны, и приглашённые гости.
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