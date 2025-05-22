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Пёс Макс помог сыграть свадьбу рязанской паре. Скриншот видео
Пёс Макс помог сыграть свадьбу рязанской паре. Скриншот видео
Семья и отношенияГлавные новости

Пёс Макс помог сыграть свадьбу рязанской паре

Алексей Самохин

В Рязани помог сыграть свадьбу пёс по кличке Макс. Об этом сообщает ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» на своей странице ВКонтакте.

Была организована выездная торжественная церемония для Карена и Дианы. Кольца молодожёнам на специальном автомобиле привёз их питомец по кличке Макс.

Церемонией бракосочетания, судя по опубликованному видео, остались довольны и молодожёны, и приглашённые гости.

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