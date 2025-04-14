Пятый сезон «Флагманов образования»: больше треков и возможностей для жителей Рязанской области

Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Педагоги, управленцы и студенты из Рязанской области ежегодно становятся участниками проекта, находят наставников, развивают профессиональные навыки и получают возможности для карьерного роста. В этом году проект расширил форматы участия, запустил новые цифровые сервисы и стал заметно масштабнее.
«Флагманы образования» – всероссийский проект для тех, кто строит карьеру в сфере образования.Педагоги и управленцы получают новые навыки и возможности для профессионального роста, а студенты пробуют себя в профессии. Победители занимают руководящие должности, входят в кадровый резерв и получают персональные рекомендации по развитию. Регистрация уже открыта на сайте: https://flagmany.rsv.ru/.
Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
От Рязанской области на участие в прошлом сезоне конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали заявки 182 участника. Из них 70% педагогов, 15% студентов и 15% управленцев.
За все время проведения проекта «Флагманы образования» более 26 000 человек получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию, 136 участников включены в региональные кадровые резервы, а 45 победителей конкурса заняли управленческие должности.
В 2025 году проект «Флагманы образования» расширяет направления участия. Открыты четыре новых трека: «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество».
- «Медиа» – для тех, кто работает с образовательным контентом и технологиями.
- «Государство» – для участников, вовлечённых в развитие образовательной политики.
- «Культура» – для тех, кто вдохновляет учиться через искусство, традиции и российские ценности.
- «Наставничество» – для опытных профессионалов и тех, кто ищет поддержку на старте.
В пятом сезоне продолжит развиваться сообщество «Созвездие Флагманов образования» – открыт новый конкурсный отбор для тех, кто готов войти в число ведущих экспертов сферы образования. Эксперты проекта участвуют в ключевых событиях – от международных форумов до профильных сессий и образовательных интенсивов, представляют проект на внешних площадках и становятся наставниками для участников платформы «Россия – страна возможностей».
Расширение проектных направлений в 2025 году отражает стремление «Флагманов образования» отвечать на запрос времени – помогать педагогам становиться не только профессионалами своего дела, но и носителями ценностей, способными формировать осознанную гражданскую позицию у подрастающего поколения.
В 2025 году «Флагманы образования» не только расширяют направления участия, но и запускают новые сервисы для профессионального развития. Сервис «Оценка компетенций» поможет участникам понять свои сильные стороны. «Библиотека контента» – это подборка лекций, методических материалов и кейсов от экспертов. А «Каталог возможностей» соберет актуальные предложения от партнёров: гранты, стажировки, конкурсы и программы обучения.
В рамках открытия представили «Флагманские мастерские» – новый формат, где участники обсуждают важные темы вместе с экспертами. Каждая мастерская посвящена отдельному направлению: взаимодействию школы и семьи, воспитанию, управлению, проектной деятельности, работе с медиа и технологиями. Общение проходит в чатах, которые модерируют эксперты «Созвездия Флагманов образования». Там участники обмениваются опытом, получают практические советы и пробуют новые образовательные подходы. Наставники мастерской – педагоги-практики, активно работающие с цифровыми форматами и образовательными медиа.
Обновленная концепцию проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» была представлена на площадке Национального центра «Россия» в рамках презентации нового нацпроекта «Молодежь и дети».
Организатором события выступили: Росмолодёжь совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России, Госкорпорация «Роскосмос», Российское общество «Знание», АНО «Национальные приоритеты России», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Движение Первых, Национальный центр «Россия», Добро.рф.