Пятница 13-е обернётся для одного знака зодиака большими бедами

Люди всегда испытывали особый страх перед пятницами, которые выпадают на тринадцатые числа. Считается, что такие дни приносят большие несчастья и связаны с тотальной неудачей. В этот раз пятница приходится на 13 октября, и в этот день один из знаков зодиака будет особенно несчастлив.

Астрологи предупреждают: не будет везти Девам. Их везде будут преследовать неудачи. Повсюду будут мешать добиваться поставленных задач недруги. Настроение могут испортить самые неожиданные ситуации, особенно те, что связаны со звонками.

В этот день Девы будут погружены в печальные мысли. Будет складываться ощущение, что представители этого знака стали магнитом для неудач.