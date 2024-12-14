Пятница, 13-е, не пугает влюблённых — это доказали Александр и Наталья, одна из пяти пар, которые зарегистрировали свои браки в этот день во Дворце торжеств Рязани. Подробности знакомства новобрачных рассказала ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

История их знакомства началась в 2021 году при весьма серьёзных обстоятельствах. Александр обратился в агентство недвижимости для оформления заявки на ипотеку, где работала Наталья. Она помогла ему профессионально и тщательно, подробно объясняя каждый пункт анкеты. Коллеги подшучивали над её дотошностью: «Зачем так подробно?» Наталья в ответ улыбалась: «Кандидатов в женихи себе подбираю».

Как оказалось, в каждой шутке есть доля правды. Интерес друг к другу возник ещё до покупки квартиры. На Новый год Александр пригласил Наталью в Сочи, а спустя время сделал предложение. Наталья согласилась без раздумий — анкету она изучила как следует!

Своей искренностью молодожёны покорили всех присутствующих. Пусть их счастье будет таким же прочным, как тщательно заполненная анкета, и продолжится долгой счастливой семейной жизнью!