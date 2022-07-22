«Пятёрочка» и «Перекрёсток» не сообщили россиянам об изменениях правил бонусной системы

Сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» изменили правила работы своих бонусных систем, сообщает ФАН.

Сообщается, что ритейлеры не предупредили своих клиентов о корректировке бонусных программ. Теперь один бонусный балл поступит на карту лояльности за 20, а не за 10 рублей из чека, как было прежде. Из программы лояльности также исключили акционные товары, бонусы за них начисляться не будут.

Покупатели сообщают, что теперь получают за покупки вдвое меньше баллов, чем раньше. Например, за покупку на сумму 4 тысячи рублей начисляют всего 120 баллов. Но и эти баллы не всегда зачисляются на бонусную карту, в этом случае работники «Пятерочки» лишь советуют обратиться в службу поддержки.