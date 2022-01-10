«Пятерочка выручает!»: волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали о спасении пенсионеров в Рязани

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали о случаях спасения пожилых людей в Рязани благодаря «Островкам безопасности» в магазинах «Пятёрочка».

«Пятерочка выручает!» — и это не просто слова рекламы, скорее — слова благодарности за спасение жизни и напоминание о существующих «Островках безопасности».

Теперь к сути.

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На днях приходит заявка от родственников на поиск дедушки, следом — звонок от региональных сотрудников «Пятёрочки»: найден человек, дедушка из Рыбного. Он не ориентировался в Рязани, и пока пытался понять дорогу домой — замерз и зашёл в магазин погреться. Его не бросили, не выгнали, а сразу позвонили в полицию и на горячую линию отряда.

Такие алгоритмы работы у сотрудников магазина #Пятерочка. Итог счастливейший: за дедушкой приехали родственники и забрали его домой.

Сюжет следующий.

Чат поисковиков #ЛизаАлертРязань. Внезапное сообщение: в магазин «Пятёрочка» привели дезориентированную бабушку. Она себя называет и адрес помнит. Но адрес в другом конце Рязани, сама явно не доберется. Как она оказалась там, где оказалась — загадка.

Срочно находим два автономных экипажа. Один отправляем в Дашки Военные, где бабушка находится сейчас, другой — по месту жительства. В «Пятерочку» примчал наш доброволец Сергей (позывной «Изнов»). На адрес бабушки поехал Андрей (позывной «Пажик») с задачей на опрос.

В разговоре с бабушкой, которая не очень идет на контакт, всплывает городской номер телефона. Звоним — трубку поднимает дочка бабули. Договариваемся привезти бабушку домой и отменяем вызов полиции.

Спать теперь можно спокойно.

Декабрь морозный. Дети и старики в опасности, как никогда. Расскажите им про #островокбезопасности. Он есть в магазинах #ВкуссВилл, #Перекресток, #Пятерочка. Если Ваш близкий потерялся — он может зайти туда, если вы видите дезориентированного человека — вы можете отвезти его туда. Сотрудники сети этих магазинов знают, что нужно сделать. Они точно помогут. Там — равнодушие не убивает. Его там нет.