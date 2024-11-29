Пятеро школьников из Рязанской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады Junior

Пятеро школьников из Рязанской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Всего статусы победителей и призеров шестого сезона соревнований получили 1320 учащихся 5−7 классов из 69 регионов Российской Федерации.
В 2024 году в юниорском треке Национальной технологической олимпиады приняли участие более 24 тысяч школьников, всего за время проведения НТО Junior охватила больше 140 тысяч учащихся со всей России и из ряда зарубежных стран.Финалы олимпиады в 2024 году прошли в 57 регионах России.
В этом году участники НТО Junior состязались по шести направлениям-сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы и среда обитания. Финалисты в командах решали практические инженерные задания, объединенные общей легендой. Так, юниорам предстояло доработать проект виртуальной реальности; обучить искусственный интеллект — навигатор для городской среды; создать прототип уровня компьютерной игры; рассчитать расположение спутников на орбите и отладить работу бортовых систем; спроектировать систему безопасности с применением робототехники и продумать настройки умных устройств для выращивания растений — с учетом потребностей конкретных культур.
Из Рязанской области в число победителейи призеров вошли:
Команда-призер «Крутой огурец», МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования», МБОУ «Многопрофильная школа № 17» и МБОУ «Школа № 53»(сфера «Технологии и роботы»)
- Кожевников Тимофей Александрович
- Родимкин Ярослав Дмитриевич
- Тищук Ярослав Викторович
Команда-победитель «Робоквантум»,МБОУ «Школа № 3» и МБОУ «Школа № 48» (сфера «Технологии и роботы»)
- Мякинин Юрий Павлович
- Тетерин Александр Игоревич
Составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победители и призеры НТО Junior получат дипломы для портфолио достижений и будут включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), смогут принять участие в других проектах и конкурсах Кружкового движения НТИ, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнеров. Шесть лучших команд каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре 2024 года в Московской области.