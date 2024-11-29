Пятеро школьников из Рязанской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады Junior

Пятеро школьников из Рязанской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Всего статусы победителей и призеров шестого сезона соревнований получили 1320 учащихся 5−7 классов из 69 регионов Российской Федерации.

В 2024 году в юниорском треке Национальной технологической олимпиады приняли участие более 24 тысяч школьников, всего за время проведения НТО Junior охватила больше 140 тысяч учащихся со всей России и из ряда зарубежных стран.Финалы олимпиады в 2024 году прошли в 57 регионах России.

– Мы гордимся финалистами НТО Junior, потому что каждый из них прошел большой путь и показал достойный результат в заключительном этапе олимпиады. В России очень нужны мотивированные и подготовленные специалисты, которые будут развивать технологии и встраивать их в нашу жизнь, и важно, что их подготовка начинается уже с 5 класса. Я желаю юниорам НТО продолжать свой профессиональный путь, не бояться ошибок, не останавливаться перед трудностями,смело предлагать новые идеи. Россия — это страна возможностей, и задача президентской платформы — поддержать вас на выбранном пути,— поздравил участников первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В этом году участники НТО Junior состязались по шести направлениям-сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы и среда обитания. Финалисты в командах решали практические инженерные задания, объединенные общей легендой. Так, юниорам предстояло доработать проект виртуальной реальности; обучить искусственный интеллект — навигатор для городской среды; создать прототип уровня компьютерной игры; рассчитать расположение спутников на орбите и отладить работу бортовых систем; спроектировать систему безопасности с применением робототехники и продумать настройки умных устройств для выращивания растений — с учетом потребностей конкретных культур.

Из Рязанской области в число победителейи призеров вошли:

Команда-призер «Крутой огурец», МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования», МБОУ «Многопрофильная школа № 17» и МБОУ «Школа № 53»(сфера «Технологии и роботы»)

Кожевников Тимофей Александрович

Родимкин Ярослав Дмитриевич

Тищук Ярослав Викторович

Команда-победитель «Робоквантум»,МБОУ «Школа № 3» и МБОУ «Школа № 48» (сфера «Технологии и роботы»)

Мякинин Юрий Павлович

Тетерин Александр Игоревич

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– Юниорский трек НТО продолжает активно расширяться, предлагая каждому школьнику страны, которому интересно попробовать себя в изучении современных технологий, возможность сделать это в комфортном формате: с использованием онлайн-инструментов, пошагово, без сложного оборудования,— отмечает ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. —На НТО Junior соревнования неразрывно связаны с обучением. Для школьников этого возраста, когда вопрос выбора вуза еще не стоит остро, даже сами олимпиадные состязания превращаются в один из инструментов образовательного процесса, позволяющий оценить полученные знания и компетенции. Количество участников, финалистов, призеров и победителей НТО Junior из года в год растет, растет количество вовлеченных регионов и наставников — для нас это дополнительное подтверждение того, что наш подход к раннему технологическому образованию востребован и работает.

Составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победители и призеры НТО Junior получат дипломы для портфолио достижений и будут включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), смогут принять участие в других проектах и конкурсах Кружкового движения НТИ, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнеров. Шесть лучших команд каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре 2024 года в Московской области.