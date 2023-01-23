Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

Пять улиц Рязани 23 января попали под отключение холодной воды

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Изображение от wirestock на Freepik

В понедельник, 23 января, в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду.

С 10 до 17 часов холодной воды нет в доме 21 по улице Новосёлов.

С 13:30 до 16:30 холодной воды не будет по адресам:

ул. Кутузова д. 46 — ОГБПОУ РМПК, 46а;

ул. Мусоргского д. 66, 67 — ОГБПОУ РМПК, 68;

ул. Нахимова д. 34, 36, 38, 40, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 к1, 66 к2, 68;

проезд Котовского д.23 (база РМПТС).

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонтные работы на водопроводе.

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