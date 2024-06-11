Вторник, 11 июня, 2024

Пять случаев бешенства среди домашних животных выявили в Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от prostooleh на Freepik

В этом году в Рязанской области зарегистрировали 5 случаев заболевания бешенством среди домашних животных. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Больных кошек и собак обнаружили в Сараевском, Старожиловском и Михайловском районах. Здесь установили карантин.

Управление Россельхознадзора напоминает, что бешенство – это острая вирусная болезнь млекопитающих, в том числе человека, характеризующаяся признаками поражения центральной нервной системы и практически неизбежной летальностью. Чтобы избежать страшных последствий, необходимо ежегодно вакцинировать домашних животных против бешенства, а также не давать им контактировать с дикими и бродячими животными. Люди, пострадавшие от укусов зараженных животных, должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

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