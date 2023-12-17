Воскресенье, 17 декабря, 2023
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Пять рязанских волонтёров отправились на Донбасс

7info
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На Донбасс отправилась 17-я группа волонтёров, в состав которой вошли пятеро рязанцев, сообщает сайт правительства Рязанской области.

В формате видеоконференцсвязи с площадки XXI Съезда «Единой России» старт отправке дали председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

В числе волонтёров жители Рязани, Захаровского, Пронского районов. Это люди разных профессий, в том числе студенты медуниверситета.

Рязанцы везут на Донбасс 4 тонны гуманитарного груза — теплые вещи бойцам СВО, носилки, обогреватели. Помощь собрали жители Рязанской области.

Волонтёры будут работать в социальных учреждениях.

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