Среда, 26 июля, 2023
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Пять рязанских спортсменов стали победителями всероссийских и международных соревнований

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Фото: сайт правительства Рязанской области

Пять спортсменов из Рязанской области стали призерами всероссийских и международных соревнований, сообщает правительство региона.

На чемпионате России по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА и на открытых Всероссийских соревнованиях легкоатлетов в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт» трехкратной чемпионкой стала Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева. Она также превысила рекорд Европы в метании копья, а по итогам открытых Всероссийских соревнований «Мы Вместе. Спорт» завоевала две золотые медали. Еще одна рязанская спортсменка Полина Иващенко заняла первое, второе и третье место в соревнованиях по разным дисциплинам.

На Всероссийском звездном турнире по спортивному метанию ножа рязанка Ольга Барыкова завоевала первые места на дистанции 3 и 5 метра в возрастной категории 16-17 лет, а Мария Хованова – на дистанции 3 метра в категории 12-13 лет.

В I Международных играх сурдлимпийцев в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт» в состязаниях по греко-римской борьбе в весовой категории 77 килограммов 1 место занял рязанец Иван Неккоев.

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