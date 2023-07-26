Пять рязанских спортсменов стали победителями всероссийских и международных соревнований

Пять спортсменов из Рязанской области стали призерами всероссийских и международных соревнований, сообщает правительство региона.

На чемпионате России по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА и на открытых Всероссийских соревнованиях легкоатлетов в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт» трехкратной чемпионкой стала Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева. Она также превысила рекорд Европы в метании копья, а по итогам открытых Всероссийских соревнований «Мы Вместе. Спорт» завоевала две золотые медали. Еще одна рязанская спортсменка Полина Иващенко заняла первое, второе и третье место в соревнованиях по разным дисциплинам.

На Всероссийском звездном турнире по спортивному метанию ножа рязанка Ольга Барыкова завоевала первые места на дистанции 3 и 5 метра в возрастной категории 16-17 лет, а Мария Хованова – на дистанции 3 метра в категории 12-13 лет.

В I Международных играх сурдлимпийцев в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт» в состязаниях по греко-римской борьбе в весовой категории 77 килограммов 1 место занял рязанец Иван Неккоев.