Пять рязанских пар заключили брак на свадебном фестивале в Москве

Павел Малков поздравил рязанцев с Днём семьи, любви и верности. В регионе к этому празднику прошло множество мероприятий.
Губернатор отметил, что в селе Ласково, на родине святой Февронии, состоялись утренний молебен, Божественная литургия и церемония вручения медалей «За любовь и верность» заслуженным семейным парам.
На Рязанской ВДНХ прошёл большой парад семей и торжественная регистрация новых браков. Пять рязанских пар приняли участие в открытии II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» на ВДНХ в Москве. Вместе с семьями со всей страны они заключили брак в праздничной обстановке.
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