Пять рязанских пар заключили брак на свадебном фестивале в Москве

Павел Малков поздравил рязанцев с Днём семьи, любви и верности. В регионе к этому празднику прошло множество мероприятий.

Губернатор отметил, что в селе Ласково, на родине святой Февронии, состоялись утренний молебен, Божественная литургия и церемония вручения медалей «За любовь и верность» заслуженным семейным парам.

На Рязанской ВДНХ прошёл большой парад семей и торжественная регистрация новых браков. Пять рязанских пар приняли участие в открытии II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» на ВДНХ в Москве. Вместе с семьями со всей страны они заключили брак в праздничной обстановке.

«Семья — это основа жизни, опора в любой ситуации и источник настоящего счастья. Как союз святых Петра и Февронии, наши рязанские семьи — пример любви, верности и взаимной поддержки. С праздником! Пусть в каждом доме будет тепло, взаимопонимание, радость и любовь!» — сказал Павел Малков.