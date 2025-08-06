Пять граждан Украины, депортированных из РФ, объявили голодовку на границе 

Пятеро граждан Украины, депортированных из России и не пропущенных в Грузию, объявили бессрочную голодовку на грузино-российской границе. Об этом сообщает ВЗГЛЯД.

По информации МВД Грузии, участники голодовки требуют привлечения внимания посольства Украины в Тбилиси, а также содействия со стороны Международного комитета Красного Креста. Их главная цель — добиться скорейшего возвращения на родину.

При этом грузинская сторона подчёркивает, что голодающие не выдвигают конкретных требований к властям Грузии.

Порядка 80 граждан Украины, ранее осуждённых в России за тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и наркопреступления, были депортированы из РФ, но не получили разрешения на въезд в Грузию. Многие из них не имеют при себе необходимых документов.

Как пояснил представитель пограничной полиции Лука Пааташвили, допуск этих лиц на территорию Грузии представляет собой серьёзный риск.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе в эфире телеканала «Имеди» сообщил, что ранее часть украинских граждан удалось переправить на родину транзитом через Молдову, однако в настоящее время этот путь закрыт.

«Около 40 человек были направлены таким образом, но сейчас процесс приостановлен — Молдавия отказывает во въезде лицам, имеющим в прошлом серьёзные правонарушения», — пояснил он.

Депортированные украинцы находятся на пропускном пункте с конца июня. Все они отбывали различные сроки заключения в исправительных учреждениях России.