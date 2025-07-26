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Происшествия

Пять человек утонули в Рязанской области с начала купального сезона

Анастасия Мериакри
Изображение от awesomecontent на Freepik

С начала купального сезона в Рязанской области утонули 5 человек. Об этом сообщает региональное МЧС России.

В министерстве напомнили, что купание разрешено только на оборудованных пляжах, при этом необходимо соблюдать все меры безопасности: не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей на воде без присмотра.

На территории Рязанской области функционирует 43 официально задекларированных пляжа:

1. г. Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»

2. г. Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»

3. г. Рязань Борковской карьер пляж «Борки-3»

4. г. Рязань лесопарк «Ореховое озеро»

5. г. Рязань, п. Солотча, р. Старица пляж «Лысая гора»

6. Рязанский район с. Ласково, оз. Ласковское

7. Рязанский район с. Ласково, оз. Уржинское

8. Рязанский район с. Варские, ул. Биатлонная .ГАУ ДО РО «Алмаз»

9. Рязанский район,пляж «Аквамарин»

10. ООО «Интер Парк» Загородный курорт «Окская жемчужина»

11. Рыбновский район р. Вожа

12. Александро-Невский район , п. Кашира , пляж

13. Александро-Невское муниципальное образование, плжя на пруду «Немецкий» с. Нижний Якимец

14. Пронский район г. Новомичуринск, городской пляж

15. Михайловский район г. Михайлов пляж на р. Проня, в районе низководного моста

16. Захаровский район с. Захарово ручей Жрака

17. Старожиловский район, р.п. Старожилово р. Истья

18. Скопинский район с. Новые Кельцы пляж на р. Старая Гать (пруд)

19. Скопинский район с. Делехово, пляж на р. Теменка

20. Скопинский район с. Успенское пруд на р. Вослебовка

21. Ряжский муниципальный округ ул. Совхозная р. Хупта

22. Ряжский муниципальный округ ул. Пушкина, р. Хупта

23. Кораблинский округ, п. Ибердский, пляж на ул. Зеречной

24. р.п. Шилово р. Ока «Нерский парк»

25. Ухоловский муниципальный округ, Арженеевское водохранилище на р. Аксень

26. Сапожковский район, р.п. Сапожок, мкр. Малинники, водоем р. Обвал

27. Путятинский муниципальный округ д. Александровка (р. Нетрожь)

28. Сараевский район, р.п. Сараи, р. Верда

29. Спасский район оз. Ижевское с. Ижевское

30. Спасский район, пляж Дачный

31. Спасский район, с. Кирицы, санаторий «Кирицы»

32. Касимовский муниципальный округ , р.п Сынтул озеро Сынтул

33. Пителинский муниципальный округ, с. Потапьево

34. Касимовский муниципальный округ, р.п Сынтул озеро Сынтул ООО » Динамо»

35. Касимовский муниципальный округ, р.п. Гусь-Железный, р. Гусь

36. ОГБУ ДО ДООЦ «Радуга» , пляж в д. Лункино, зд.1А

37. Клепиковский район с.п. Оськинское, д. Селезнево оз.Чистое

38. Шацкий район с.Тарадеи р. Тарадея

39. Кадомский район р.п Кадом озеро Белое

40. Сасовский муниципальный округ с. Устье пляж на река Цна

41. Чучковский район с. Ункосово водохранилище

42. Милославский район р.п., р. Мокрая Полотебня, левый берег

43. Милославский район р.п., р. Мокрая Полотебня, правый берег

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