Воскресенье, 17 августа, 2025
20 C
Рязань
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Скопинском районе, среди них двое детей

Анастасия Мериакри

В Скопинском районе Рязанской области 16 августа в ДТП пострадали 5 человек, среди них двое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

На 11-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» управляя автомобилем «Равон Нексия», за рулем которого находился 20-летний житель Скопинского района, по предварительной информации, выбрал неправильный скоростной режим и не безопасную дистанцию, вследствие чего произошло столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2121 «Нива» под управлением 64-летнего Скопинского района. После ДТП автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» и его пассажиры — две женщины, дети в возрасте 3-х и 14-ти лет — получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

