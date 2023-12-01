Пять человек пострадали в ДТП в Рязани

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП, в котором пострадали пять человек 30 ноября.

В 18:00 в Рязани на 508-ом километре автодороги «Золотое кольцо» 36-летняя местная жительница за рулём «Хендай Крета», по предварительной информации, совершила столкновение с автомобилем «Рено Логан». За рулём находился 50-летний житель Рязанского района.

Как итог — водитель «Хендай» получил травмы. Также пострадали водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажиры в возрасте 29-и, 52-ух, и 29-и лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.