Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП с участием «Газели» на Кубани

Пять человек погибли, двое пострадали после столкновения легковушки и «Газели» на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария на 2-м километре автодороги Курганинск — Армавир случилась 16 августа в 05.25. По предварительным данным, водитель «Приоры» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля «Газель», информируют в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают личности погибших, а также обстоятельства ДТП.