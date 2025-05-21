Пять беспилотников уничтожено над Рязанской областью вечером 21 мая

С 18:00 до 20:00 над Рязанской областью уничтожено пять беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего в вечернее время в России было сбито 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. 16 БПЛА над территорией Курской области, 11 над Московским регионом, 5 в Рязанской области, 4 в Орловской и 1 над территорией Республики Крым.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожено пять БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — сообщил губернатор Павел Малков.

Ранее на территории Рязанской области 21 мая сбили девять БПЛА.