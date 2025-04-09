Пьяный житель Рязанской области обвиняется в избиении полицейского

Рязанца 38 лет обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По предварительной информации, вечером 30 марта 2025 года подозреваемый, находясь под действием алкоголя в Сасово, высказывался в адрес прохожих нецензурной бранью. О ситуации сообщили в правоохранительные органы, на место прибыли сотрудники полиции. Мужчина выразил недовольство требованиям полицейского о прекращении противоправных действий и умышленно причинил ему телесное повреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Расследование продолжается.