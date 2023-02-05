Пьяный житель Рязанского района в ходе конфликта зарезал односельчанина

В Рязанском районе нетрезвый мужчина в ходе конфликта нанёс смертельное ранение односельчанину. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Рязанский МСО СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела против местного жителя 1977 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснили следователи, 18 августа 2022 года в селе Высокое мужчина взял из магазина, где работает его супруга, два спиртных напитка, не оплатив их. Женщине не удалось остановить мужа, и она обратилась за помощью к односельчанину.

Тот попытался вернуть алкоголь в магазин и во время конфликта ударил нарушителя закона ножом, задев бедренную артерию. Потерпевший скончался на месте происшествия. Преступление было совершено в состоянии опьянения.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.