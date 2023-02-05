Воскресенье, 5 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Пьяный житель Рязанского района в ходе конфликта зарезал односельчанина

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Рязанском районе нетрезвый мужчина в ходе конфликта нанёс смертельное ранение односельчанину. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Рязанский МСО СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела против местного жителя 1977 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснили следователи, 18 августа 2022 года в селе Высокое мужчина взял из магазина, где работает его супруга, два спиртных напитка, не оплатив их. Женщине не удалось остановить мужа, и она обратилась за помощью к односельчанину.

Тот попытался вернуть алкоголь в магазин и во время конфликта ударил нарушителя закона ножом, задев бедренную артерию. Потерпевший скончался на месте происшествия. Преступление было совершено в состоянии опьянения.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации