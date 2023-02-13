Пьяный водитель пытался скрыться от патрульных в одном из дворов Рязани

Патруль полиции задержал в Рязани нетрезвого водителя, который пытался скрыться во дворах в Канищево. Подробности привели в региональном главке МВД.

Ночью автопатруль ППСП УМВД по Рязанской области на окраине Канищево заметили Subaru, который двигался неуверенно, петляя. Подобная манера вождения характерна для нетрезвых водителей.

Полицейские потребовали водителя остановиться, но он их требование проигнорировал и продолжил движение. Скрываясь от преследования, подозреваемый направился в сторону Семчино, где завернул во двор. Правоохранители быстро догнали и остановили машину.

Водитель отказывался открыть двери и заявил, что стоял на месте. По внешним признакам было видно, что он нетрезв. На место вызвали сотрудников ГИБДД. Проверка 54-летнего рязанца на алкотестере показала 1,271 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет.