Пьяный рязанец угнал грузовик покататься и заблудился

Сотрудники полиции Рязани задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля «Скания». Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Грузовик принадлежит автотранспортному предприятию. Вечером его водитель оставил машину у ворот территории, а сам пошёл отмечать путевой лист. Когда он вернулся, автомобиль пропал.

Выяснилось, что глушить мотор мужчина не стал, посчитав, что отлучается всего на минуту.

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Оперативники уголовного розыска осмотрели территорию организации и в одном из тупиков нашли грузовик с включённым двигателем.

Жильцы соседних домов видели выходящего из ворот нетрезвого мужчину. По описанию внешности полицейские узнали 43-летнего рязанца, который ранее попадал в их поле внимания.

Установлено, что рязанец увидел машину, возвращаясь домой из гостей. Он решил покататься, но заблудился и не смог выехать с территории.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.