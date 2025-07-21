Пьяный мужчина угрожал зарезать свою сестру в Шацком районе

Житель Шацкого района угрожал ножом своей сестре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жительница деревни Спасск 33 лет сообщила в полицию, что нетрезвый брат угрожает зарезать ее ножом. На место происшествия отправились сотрудники полиции. 45-летнего мужчину утихомирили. Предполагаемое орудие преступления изъяли.

45-летний мужчина проживает в одном доме с сестрой и мамой, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Когда родственник приходил домой пьяным, женщины упрекали его в неподобающем поведении. В тот вечер сестра наругалась на брата и попыталась призвать его к порядку, рассердившийся мужчина взял со стола нож и пригрозил зарезать сестру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет принудительных работ или лишение свободы до 2 лет.