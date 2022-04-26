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Вторник, 26 апреля, 2022

Пьяный мужчина угнал велосипед у 34-летней жительницы Ухолова

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Пьяный мужчина угнал велосипед у 34-летней жительницы Ухолова

Александр Ильин

В посёлке Ухолово пьяный 27-летний мужчина украл велосипед у 34-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

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Велосипед находился в подъезде общежития. Женщина рассказала, что оставила его без каких-либо противоугонных приспособлений.

Полицейские, опросив свидетелей, выяснили, что к хищению причастен 27-летний житель поселка; его задержали.

По предварительной версии, мужчина в тот день пришел в общежитие в гости к приятелям, чтобы выпить алкоголь. Отправляясь домой, он заметил в подъезде велосипед и решил его угнать. Возбуждено уголовное дело.

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