Пьяный мужчина скинул маленькую девочку с 3-го этажа

В Комсомольске-на-Амуре местный житель сбросил ребёнка с третьего этажа. Следователи завели уголовное дело о попытке убийства малолетнего, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области и ЕАО.

Женщина наняла своей малолетней дочери няню, оказывающую услуги по месту жительству. Няня с ребёнком пошла к живущему на третьем этаже соседу, взрослые начали выпивать.

— Ребенок заплакал, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю, — сообщает Следственный комитет.

Девочка выжила, врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

Доклад о ходе расследования затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Трубчику Э.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — сообщает Следком.