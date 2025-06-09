Пьяный мужчина сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Рязанской области

В Рязанской области мужчина сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

Происшествие произошло в селе Восход. По словам очевидцев, мужчина сбил ребенка, вышел из машины, посмотрел на пострадавшего, сел за руль и уехал.

Через несколько часов мужчину нашли, он был в состоянии алкогольного опьянения. У ребенка сломана нога, ему оказана медпомощь.