-3 C
Рязань
Вторник, 1 февраля, 2022

Пьяный мужчина напал на приехавшего к ребёнку терапевта в Рязани

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Пьяный мужчина напал на приехавшего к ребёнку терапевта в Рязани

7info
Изображение wendy CORNIQUET с сайта Pixabay
Предыдущая статьяСборная России сыграет с командой Украины в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

В Рязани нетрезвый мужчина напал на женщину-терапевта, приехавшую на вызов к ребёнку. Подробности пострадавшая рассказала порталу YA62.

Инцидент случился во дворе дома № ¼ по улице Новаторов вечером 30 января. Врач оставила машину во дворе, сама поднялась в квартиру к ребёнку.

— Когда я вышла из подъезда, ко мне пристал пьяный мужчина. Ему не понравилось, где поставила машину, — рассказала пострадавшая.

По её словам, автомобиль не мешал пешеходам, проезду других машин.

Реклама

Женщина, торопившаяся на вызов, попыталась уехать. Дебошир залез на капот, сломал дворники, разбил лобовое стекло. Она сумела уехать на соседнюю улицу, вызвать полицию. Заявление правоохранителям написано.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,890ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img