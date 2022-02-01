Пьяный мужчина напал на приехавшего к ребёнку терапевта в Рязани

В Рязани нетрезвый мужчина напал на женщину-терапевта, приехавшую на вызов к ребёнку. Подробности пострадавшая рассказала порталу YA62.

Инцидент случился во дворе дома № ¼ по улице Новаторов вечером 30 января. Врач оставила машину во дворе, сама поднялась в квартиру к ребёнку.

— Когда я вышла из подъезда, ко мне пристал пьяный мужчина. Ему не понравилось, где поставила машину, — рассказала пострадавшая.

По её словам, автомобиль не мешал пешеходам, проезду других машин.

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Женщина, торопившаяся на вызов, попыталась уехать. Дебошир залез на капот, сломал дворники, разбил лобовое стекло. Она сумела уехать на соседнюю улицу, вызвать полицию. Заявление правоохранителям написано.