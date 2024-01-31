Среда, 31 января, 2024
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Пьяный мужчина надругался над 12-летней школьницей на севере Петербурга

7info
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В Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан 35-летний мужчина, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, пострадавшую с травмой доставили в больницу.

В полицию в 11 часов вечера позвонила мать школьницы. Правоохранители задержали пьяного гражданина Узбекистана в квартире в Выборгском районе. По предварительным данным, около 19 часов мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы.

Пострадавшую госпитализировали, но после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.

Задержанного доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчину в мае 2021 года осудили на 3 года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По данным журналистов, он ударил ножом человека во время ссоры в подъезде.

В июле 2022 года суд изменил приговор, отменил условный срок и снял судимость.

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