Пьяный мужчина надругался над 12-летней школьницей на севере Петербурга

В Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан 35-летний мужчина, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, пострадавшую с травмой доставили в больницу.

В полицию в 11 часов вечера позвонила мать школьницы. Правоохранители задержали пьяного гражданина Узбекистана в квартире в Выборгском районе. По предварительным данным, около 19 часов мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы.

Пострадавшую госпитализировали, но после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.

Задержанного доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчину в мае 2021 года осудили на 3 года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По данным журналистов, он ударил ножом человека во время ссоры в подъезде.

В июле 2022 года суд изменил приговор, отменил условный срок и снял судимость.