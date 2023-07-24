Понедельник, 24 июля, 2023
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Пьяный молодой костромич набросился на полицейских с топором

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В зале Чухломского районного суда отпустили молодого человека, который набросился на полицейских с топором, пишет ГТРК «Кострома».

Инцидент произошел 25 марта. На вызов женщины приехали стражи порядка. В тот момент, когда они выяснили причину случившегося, ее пьяный сын напал на сотрудников полиции.

Мужчина удалось задержать при помощи огнестрельного оружия. Его признали виновным и лишили свободы на 7 месяцев.

Поскольку молодой человек находился под стражей по день вынесения приговора, его отпустили в зале суда.

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