Пьяный молодой костромич набросился на полицейских с топором

В зале Чухломского районного суда отпустили молодого человека, который набросился на полицейских с топором, пишет ГТРК «Кострома».

Инцидент произошел 25 марта. На вызов женщины приехали стражи порядка. В тот момент, когда они выяснили причину случившегося, ее пьяный сын напал на сотрудников полиции.

Мужчина удалось задержать при помощи огнестрельного оружия. Его признали виновным и лишили свободы на 7 месяцев.

Поскольку молодой человек находился под стражей по день вынесения приговора, его отпустили в зале суда.