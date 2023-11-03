Пьяный мигрант пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу в Новой Москве

В Новой Москве уроженец Таджикистана пытался изнасиловать 15-летнюю девочку, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошёл днём 2 ноября в поселении Роговское. Нетрезвый мужчина перепутал дом и зашёл на соседний участок. 15-летняя школьница находилась в частном доме со своим семилетним братом.

Девочка, собиравшаяся в магазин, выглянула на улицу, посмотреть погоду. Школьница увидела открытую дверь бани, пошла проверить строение и встретилась с незнакомцем. Мужчина схватил девушку за руки, затащил в баню, прижал к стенке, начал домогаться.

Девочка смогла вырваться, убежала в дом и позвонила матери. Женщина велела детям закрыть дверь, подняться на второй этаж дома.

Школьница от волнения забыла закрыть входную дверь, незваный гость пробрался в дом и украл мобильный телефон.

Силовики задержали 40-летнего уроженца Таджикистана, проживающего в деревне Калужской области. От мигранта сильно пахло алкоголем, он постоянно смеялся. Не исключено, что мужчина употребил наркотики. Он приехал в гости к соседям девочки и перепутал дома.