В Чкаловский районный суд Екатеринбурга передали дело 29-летнего гражданина Узбекистана Камолиддина Рахимова, которого обвиняют в смертельной аварии, пишет E1.RU.

ДТП произошло 28 сентября на улице Селькоровской. Тогда водитель на белой KIA выехал на встречную полосу через двойную сплошную разметку и попытался объехать машины.

В итоге он совершил наезд на полном ходу на 35-летнего жителя Павла Шевелина. Он переходил дорогу на зеленый свет. Пострадавший головой пробил лобовое стекло.

Он умер от тяжелых травм, не приходя в сознание, утром 26 сентября. Виновник аварии был пьян. Процесс над ним стартует 14 декабря, мужчине грозит до 12 лет колонии.