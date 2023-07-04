Пьяного водителя задержали в центре Рязани вечером 3 июля

Вчера 3 июля, во время патрулирования Советского района города Рязани сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области заметили автомобиль «Фиат Браво», движущийся неуверенно по улице Либкнехта. Полицейские потребовали водителя остановиться, так как машина петляла из стороны в сторону.

Оказалось, что за рулем находился 57-летний житель Рязани, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции для дальнейшей проверки. При использовании алкотестера было установлено содержание алкоголя в организме мужчины на уровне 0,494 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.