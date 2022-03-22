Пьяная поножовщина в липецком баре попала на видео

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Липецка, который напал с ножом на двух незнакомцев, пишет Город 48. Инцидент попал на видео.

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По предварительной версии, злоумышленник поругался с 33-летней женщиной, которая сидела за соседним столиком в баре. За нее вступился 30-летний знакомый.

Вскоре началась драка, в ходе которой их оппонент достал нож и несколько раз ударил им женщину и мужчину. В итоге пострадавшие попали в больнице.

На кадрах видно, что после инцидента один из участников бездвижно лежал на полу.