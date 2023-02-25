Пьяная 20-летняя мать убила 3-месячного сына из-за плача

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребёнка в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следователей, вечером 23 февраля нетрезвая 20-летняя девушка несколько раз ударила своего 3-месячного сына из-за плача. Через некоторое время мать заметила ухудшение состояния ребёнка и вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть младенца.

Причиной гибели мальчика назвали травматический отёк головного мозга.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мать мальчика задержана, решается вопрос о помещении девушки в СИЗО.