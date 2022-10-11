Питбули загрызли насмерть 4-летнюю девочку в Сочи

В Сочи возбуждено уголовное дело о гибели девочки в результате нападения собак, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Дело завели на 43-летнего владельца питбультерьеров по ч.1 ст. 109 УК РФ.

Мать и её сожитель привезли ребёнка на отдых из Краснодара 29 сентября. Семья жила в доме отца мужчины, на улице Дунайской в поселке Совет-Квадже. Также на отдых приехал хозяин дома и его мать. С собой мужчина привез трех своих собак породы питбультерьер.

10 октября мать с сожителем ушла в магазин, ребёнка оставили на втором этаже, не предупредив об этом бабушку. Пожилая женщина днём выпустила собак во двор без намордников и ошейников.

— В результате 2 двухгодовалые собаки напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребёнка.

Расследование уголовного дела проходит под контролем руководителя краевого следственного управления Маслова.

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