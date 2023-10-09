Питание и психологическое здоровье. Что есть, чтобы быть счастливым?

С момента рождения и на протяжении всей жизни человека питание, так или иначе, влияет на его здоровье. Важность здорового и сбалансированного питания для поддержания оптимального физического здоровья давно признана: мы есть то, что мы едим. Питание играет ключевую роль в работе мозга на протяжении всей жизни, а с возрастом становится ещё более важным. Психическое здоровье, в частности, имеет высокую степень зависимости от еды. Всем известно, как чай и кофе влияют на настроение и самочувствие.

Мозг постоянно создает новые клетки и синапсы, связи между ними. Омега-3 жирные кислоты помогают в формировании этих связей. Кроме того, они подавляют системное воспаление, негативно влияющее на работу мозга. Исследования доказали, что люди, в достаточном количестве получавшие микроэлементы и витамины, почти не страдают тревожными расстройствами. Чтобы пополнить запасы полезными веществами, нужно есть жирную рыбу, грецкие орехи, авокадо — те продукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты, то есть жиры.

Основными строителями всего живого на Земле являются аминокислоты, составные части белка. Они активно участвуют в производстве нейротрансмиттеров молекул аминокислот, обеспечивающих взаимодействие нейронов, влияя на все процессы в организме, от настроения до непроизвольных движений. Этот процесс обычно называют нейротрансмиссией. Низкий уровень любого из этих нейротрансмиттеров может повлиять на психическое здоровье и здоровье в целом.

Существует 8 незаменимых аминокислот. Они могут попасть в организм только с пищей или пищевыми добавками. Это мясо, рыба, молочный продукты. От них зависит функционирование всего организма.

Достаточный уровень углеводов способствует выработке серотонина, ответственного за удовольствие и настроение. Для ежедневного питания нужно выбирать здоровые источники углеводов, такие как фрукты, овощи, цельное зерно и бобовые. Исключить быстрые углеводы, регулирующие содержание глюкозы в крови, и тем самым на негативное состояние психики.

Витамины группы В помогают организму преобразовывать еду в энергию и тесно связаны с настроением и работой мозга. Источниками витаминов группы В являются цельное зерно, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, листовая зелень, семена и орехи. Железо участвует в создании нейротрансмиттеров, увеличивающих скорость передачи сигналов. При дефиците железа наблюдается апатия, усталость и, может быть, и депрессия.

Действительно, от еды зависит многое, и не только настроение, но и сама жизнь. Есть продукты, которые могут дать почувствовать себя более энергичным и повысить настроение. Но важно помнить о правилах здорового питания и соблюдать их.

Будьте здоровы и заботьтесь о себе!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна.