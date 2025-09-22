Пистолет Макарова нашли во время уборки берега Оки в Рязани 

В Рязани во время экологической акции по уборке берега реки Оки обнаружили пистолет Макарова. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Ржавое оружие волонтёры принесли на пункт сбора отходов, находившийся на месте сотрудник полиции сразу же вызвал оперативную группу. Опасная находка была зарегистрирована, силовики опросили свидетелей.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» прошла в Рязани в минувшие выходные. В ней принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков.

В ходе уборки было очищено около 5 км береговой зоны рек Ока и Трубеж.