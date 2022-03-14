Писательница Устинова рассказала о важности наличия самовара в 90-е

Автор детективных романов Татьяна Устинова рассказал о тяжелой экономической ситуации в 90-е годы, пишет Москвич Mag.

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По словам писательницы, тогда большим утешением и радостью для ее семьи был самовар.

«Ведь чай из самовара — это праздник. Но зимой его можно было ставить только возле печи и вытяжки, куда направлялась труба, на улице он просто так не согреется», — пояснила Устинова.

Собеседница уточнила, что ее муж надевал на самовар телогрейку и в таком виде топил щепками и шишками во дворе. Это, как отметила Устинова, делало воду очень вкусной. Кроме того, по дому распространялся потрясающий запах костра.