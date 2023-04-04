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Вторник, 4 апреля, 2023
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«Пилили ногу и резали пальцы»: боец из ДНР рассказал о пытках в плену

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Попавшего в плен добровольца из ДНР пытали сотрудники СБУ. Об этом Руслан рассказал РИА Новости.

По словам бойца, ему пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином, имитировали казнь.

Руслан оказался в плену в сентябре 2022 года во время боёв под Марьинкой. После перевалочного пункта мужчина оказался в расположении ВСУ, после чего начались пытки.

Военнопленных перед допросом положили на пол в помещении, каждый проходивший мог их бить, кому-то прыгали на ноги. На допросе пленных раздевали до трусов, били током, дубинками…

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