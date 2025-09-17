Пик бабьего лета прошел: погода 18 сентября в Рязанской области

В четверг, 18 сентября, в Рязанской области будет переменная облачность. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

Осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха по области ночью от +4°С до +9°С, днём от +18°С до +23°С. Ветер южной четверти, 4-9 м/с.

Пик бабьего лета прошел, с сегодняшнего дня температурный фон станет медленно понижаться, однако 20-градусная температура ещё может порадовать рязанцев и жителей ЦФО в воскресенье и понедельник, 21 и 22 сентября. Затем начнется наступление осени.

