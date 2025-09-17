Среда, 17 сентября, 2025
21.4 C
Рязань
Погода

Пик бабьего лета прошел: погода 18 сентября в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В четверг, 18 сентября, в Рязанской области будет переменная облачность. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

Осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха по области ночью от +4°С до +9°С, днём от +18°С до +23°С. Ветер южной четверти, 4-9 м/с.

Пик бабьего лета прошел, с сегодняшнего дня температурный фон станет медленно понижаться, однако 20-градусная температура ещё может порадовать рязанцев и жителей ЦФО в воскресенье и понедельник, 21 и 22 сентября. Затем начнется наступление осени.

Материалы по теме:

Магнитная буря 5 уровня накроет Землю в ближайшие дни, недомогание может ощущаться в течение недели

Ученые в замешательстве: магнитная буря оказалась сильнее, чем ожидалось

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Власть и политика

Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.

Последние новости

Экономика и бизнес

«Марко Молл» стал финалистом премии NATMALL Awards 2025

Выбор лучших проектов проходил в два этапа: онлайн-голосование, по итогам которого в каждой номинации сформировался шорт-лист из трех финалистов, и голосование членов жюри.
Общество

Еще один натурализованный граждан решил заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2025 года на воинский учет принято более 950 натурализованных граждан.
Власть и политика

Павел Малков: Тесно работаем со Сбером по многим направлениям

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития партнерских отношений. В обсуждении приняла участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.
Новости России

Погибшего в Болгарии режиссёра Бутусова похоронят в Москве 

Захоронение пройдет на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12:00.
Кино и ТВ

«Маме больно смотреть, когда ссорятся ее сыновья»: экстрасенс Олег Шепс рассказал о конкуренции с братом

Олег рассказал Максу Васильчуку о том, почему новый сезон «Битвы сильнейших» обещает стать самым мощным по накалу эмоций
Новости России

У зрительницы случился инсульт на концерте Лолиты в Геленджике 

Артистка поблагодарила врачей скорой помощи, благодаря которым женщину удалось спасти.
Общество

В Рязани увековечат память гвардии лейтенанта ВДВ  Максима Плотникова,  героически погибшего в ходе СВО

Также депутаты рассмотрели доклад об итогах летней оздоровительной кампании. На базе 63 общеобразовательных учреждений города Рязани работали 64 лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе 1 лагерь труда и отдыха, в общей сложности для 3 136 детей.
Новости России

Депутат Госдумы хочет запретить группу «Сектор газа»

Останина считает, что песни группы необходимо запретить на всех музыкальных площадках. Она также выразила удивление, что Роскомнадзор до сих пор не отреагировал на контент.