В Рязанском театре кукол начались репетиции спектакля «Гуси-Лебеди» по одноименной Русской народной сказке.
Режиссёр – заслуженная артистка РФ Елена Оленина,
Художник — Анна Репина,
Композитор – заслуженный работник культуры РФ Альбина Шестакова.
Сюжет сказки знаком всем без исключения — сестрица, которой поручили следить за братом, загулялась-заигралась с подружками, и мальчика унесли в неизведанные края гуси-лебеди.
Гуси-Лебеди – мудрая поучительная история о любви к родным и близким, смелости, решительности, ответственности и доброте.
Работа над спектаклем проходит продуктивно. Образы приобретают объем. Персонажи оживают, дышат. Премьера спектакля планируется на сентябрь, но точная дата будет известна позже.
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