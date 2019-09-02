Елена Сорокина поздравила школьников с Днём знаний

В понедельник, 2 сентября, во всех школах Рязани прошли торжественные линейки, посвящённые началу учебного года. Учеников школы №51 с Днём знаний поздравила исполняющая обязанности главы администрации Елена Сорокина. Она отметила, что это долгожданный день для всех учеников и учителей, но особенно – для первоклассников и выпускников.

– В этом году в рязанские школы пойдут более 55 тысяч детей, это почти на 2 000 больше, чем в прошлом году. Чтобы обеспечить не только качественное, но и комфортное обучение, в областном центре появятся новые школы – на улице Полетаева, в посёлке Мервино, в микрорайоне Кальное, – рассказала Елена Сорокина.

Торжественные линейки в школах №№39, 43 и 16 посетили заместители главы администрации Владимир Бурмистров, Игорь Тишин и Сергей Савин. Они передали приветственный адрес исполняющей обязанности главы администрации Рязани Елены Сорокиной и пожелали ребятам успехов в новом учебном году, достойно справиться со всеми задачами, побольше энергии, смелости в достижении поставленных целей.