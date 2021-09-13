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Понедельник, 13 сентября, 2021
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Певица MaкSим рассказала, сколько весит после продолжительной болезни

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Певица MaкSим рассказала, сколько весит после продолжительной болезни
Фото: @maksimartist

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Певица MaкSим дала первое большое интервью после продолжительной болезни и комы. Интервью у артисты взяла Ксения Собчак, ролик опубликован на её YouTube-канале.

Марина Максимова рассказала, что сейчас её вес составляет около 44 кг. Она очень быстро приходит в форму. Также она добавила, что всегда хотела похудеть, и сейчас её устраивает её внешний вид.

Также артистка напомнила, как развивалась её болезнь. После концерта в Казани в клинику певицу доставили с температурой под 40 градусов и низкой статурацией. Тогда тест не определил у неё коронавирус, скорее всего, из-за того, что инфекция покинула слизистую и спустилась к лёгким.  За время лечения артистка поменяла две клиники, в первой врачи не справлялись с её тяжёлым состоянием.

Певица рассказала, как её подключали к ИВЛ и переводили на ЭКМО.

Для начала меня ввели в искусственную кому. Этих событий я уже не помню. Как выяснилось, мой организм отказывался из этой комы выходить. ИВЛ не справлялся, поражение становилось всё больше и тот кислород, который поступал в лёгкие, не доходил до них. Именно понадобился  понадобился аппарат ЭКМО, — рассказала она.

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