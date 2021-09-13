Певица MaкSим рассказала, сколько весит после продолжительной болезни

Певица MaкSим дала первое большое интервью после продолжительной болезни и комы. Интервью у артисты взяла Ксения Собчак, ролик опубликован на её YouTube-канале.

Марина Максимова рассказала, что сейчас её вес составляет около 44 кг. Она очень быстро приходит в форму. Также она добавила, что всегда хотела похудеть, и сейчас её устраивает её внешний вид.

Также артистка напомнила, как развивалась её болезнь. После концерта в Казани в клинику певицу доставили с температурой под 40 градусов и низкой статурацией. Тогда тест не определил у неё коронавирус, скорее всего, из-за того, что инфекция покинула слизистую и спустилась к лёгким. За время лечения артистка поменяла две клиники, в первой врачи не справлялись с её тяжёлым состоянием.

Певица рассказала, как её подключали к ИВЛ и переводили на ЭКМО.