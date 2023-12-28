Певицу Анну Асти могут лишить российского гражданства из-за «голой вечеринки»

Исполнительницу Анну Дзюбу, более известную как Anna Asti, могут лишить российского гражданства из-за участия в «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор», пишет SHOT.

С таким требованием выступили участники движения «Сорок Сороков». По их мнению, певица забила на присягу, которую давала при получении паспорта, пойдя на мероприятие, противоречащее традиционным ценностям.

Выяснилось, что она стала россиянкой два месяца назад. По данным телеграм-канала, Дзюбу могут привлечь по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

После скандальной вечеринки концерты с участием певицы стали отменять.